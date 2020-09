“Salvini è in pieno delirio

La crisi viaggia anche su Facebook, dove non mancano i commenti dei politici siciliani. Ecco come il deputato regionale del Movimento cinque stelle, Giancarlo Cancelleri, giudica l’intervento del premier dimissionario Giuseppe Conte e la reazione del ministro uscente Matteo Salvini.

Salvini continua a giocare con le istituzioni.

Fomenta le piazze, sfiducia Giuseppe Conte e prega!

E poi ritira tutto e propone di continuare a lavorare alle riforme!

Abbiamo davanti un uomo in pieno delirio che sicuramente non merita un minimo di fiducia e non ha nemmeno l’ombra della credibilità che un uomo di Governo dovrebbe avere.

Alla fine il goffo tentativo di scaricare la colpa della crisi di governo più pericolosa nella storia dell’Italia al Presidente Conte.

Ma lui ha ampiamente dimostrato la sua consapevolezza e conoscenza delle istituzioni, il profondo animo umano e il coraggio buono di cui gli italiani hanno bisogno!

Giancarlo Cancelleri