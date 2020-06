PALERMO – “Il Pd si e’ responsabilmente assunto il ruolo di stimolo per discontinuita’ e concretezza nella azione del prossimo governo”. Ne e’ convinto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che domani partecipera’ all’incontro organizzato dal Pd nazionale con i sindaci in vista della formazione del governo e per la predisposizione del programma. “Come sindaco di una grande citta’ meridionale, che vive una stagione di profondo cambiamento, sono impegnato perche’ divengano strategici per l’intero Paese, accanto ad una nuova stagione di rispetto dei diritti umani, i temi del Mezzogiorno e delle amministrazioni locali – aggiunge Orlando -. È infatti ormai non piu’ rimandabile una vera strategia per lo sviluppo del sud dopo una devastante indifferenza e assenza di interventi infrastrutturali da parte di istituzioni nazionali. È altrettanto urgente e non piu’ rimandabile una nuova attenzione alle citta’ e alle comunita’ locali, dopo i tagli di risorse e la inadeguatezza normativa che in questi anni hanno mortificato le amministrazioni comunali, soprattutto quelle del Sud che maggiormente subiscono questa complessiva condizione”. Per il sindaco di Palermo “il nuovo governo nazionale se vuole caratterizzarsi per discontinuita’ e concretezza, ‘si dia una mossa’, si risvegli dopo un lungo sonno”. Orlando ribadisce che, oltre a portare queste posizioni all’interno delle sedi di discussione del Pd, chiedera’ “proprio su questi temi un incontro al presidente del Consiglio una volta che lo stesso si sara’ insediato”.

(DIRE)