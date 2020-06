ROMA – La base del Movimento cinque stelle dice ‘sì’ al governo Conte bis. Ok all’intesa con il Partito democratico. Il via libera è arrivato dalla piattaforma Rousseau, dove si sono espressi gli iscritti: il 79,3% ha votato favorevolmente alla nuova alleanza con i dem. Secondo il capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, è stato “un voto plebiscitario”. “Abbiamo offerto un metodo diverso per creare un governo”, ha aggiunto.

I ‘sì’ sono stati 63.146, i ‘no’ 16.488 voti (20,7%). “Nel corso di questa votazione si è segnato un nuovo record nella storia di Rousseau (il precedente di maggio 2019 era di 56.127 votanti) – spiegano dal Blog delle stelle -. Dalle 9 alle 18 hanno infatti espresso la propria preferenza 79.634 iscritti, su una base di aventi diritto che, alla mezzanotte del 2 settembre 2019, ha raggiunto il numero di 117.194 iscritti”.

“Tutti i venti punti che abbiamo presentato e sui quali ho alzato un po’ la voce – ancora Di Maio – sono stati accettati. Noi saremo promotori di tutte le idee portate nel programma di governo e saremo anche controllori affinché tutto si svolga regolarmente in questo governo. Non sarà un governo di destra o di sinistra, ma un governo che farà le cose giuste da fare”.

S.C.