Salvini a ruota libera

“L’unica colpa che ho è di essere stato ingenuo, ritenevo di vivere in un Paese democratico”. Matteo Salvini non si pente di aver aperto, di fatto, la crisi di governo. Non le manda a dire, il leader della Lega, che in un’intervista a Libero spiega le ragioni della rottura del contratto con il Movimento cinque stelle.

“I grillini ormai sono il partito delle poltrone”, commenta Salvini, e poi ancora: “Ho sottovalutato la voglia di poltrone dei grillini e la loro mancanza di dignità”. Sfoghi che, d’altronde, l’ormai ex ministro degli Interni aveva già concesso alla stampa. Tra i motivi del divorzio, l’essersi reso conto che il M5s “non mi avrebbe fatto abbassare le tasse come avevo promesso agli italiani e che i grillini si erano accordati con l’Europa per una manovra anti-italiana”.

Si arricchisce di dettagli anche l’ultimo atto del governo gialloverde: l’offerta di Salvini al Movimento di tagliare i parlamentari e poi andare subito al voto anticipato. “Ho provato a vedere se il M5s preferiva i ‘sì’ ai ‘no’ – racconta l’ex vicepremier – ed era disposto a cambiare certi ministri che non funzionavano e bloccavano il Paese. Mi riferisco alle Infrastrutture, all’Economia, all’Ambiente e alla Giustizia, che mi allarma particolarmente”.

Salvini rimane convinto che, a un certo punto, i rapporti all’interno del vecchio esecutivo non fossero più determinati dalle scelte politiche: “Con la campagna elettorale per le Europee i grillini sono passati agli insulti personali verso me e verso i miei”. Infine, un messaggio al nuovo governo M5s-Pd: “Spartitevi le poltrone, mettete da parte gli ultimi soldi, perché torneremo presto. Presto vinceremo, vinceremo e vinceremo”.