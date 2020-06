PALERMO – Il Collegato alla Finanziaria della Regione Siciliana “si fara'”. Ne e’ convinto il presidente dell’Ars, Gianfranco Micciche’, che dopo lo stop dell’Aula che ieri ha rimandato il testo nelle commissioni del Parlamento regionale si e’ espresso cosi’ in un video: “Lo hanno bloccato ma non e’ un problema, io sono uno con la testa dura e per le cose che reputo giuste vado avanti. Nessuno rimarra’ in mezzo alla strada e senza stipendio”. Il riferimento e’ ad alcuni provvedimenti contenuti nel testo e che riguardano, ad esempio, il personale della partecipata regionale Sas. “Il Collegato passera’ a costo di fare le notti. Non posso permettermi di non dare gli stipendi ai lavoratori, i contributi per le attivita’ dei teatri”, ancora Micciche’ che per quanto avvenuto ieri in Aula critica Movimento cinque stelle e Pd: “Di solito non parlo male del Pd ma questa volta si sono fatti abbindolare dal M5s”. E infine: “Chiedo al Movimento cinque stelle di rispettare gli accordi. Ci sono delle cose che vanno rispettate e la lealta’ all’interno delle istituzioni e’ la cosa piu’ importante che esista. Spero che crescano e capiscano che queste cose fanno male alla gente. Il Collegato – ribadisce Micciche’ – passera’ a costo di fare le notti”.

(DIRE)