PALERMO – “Ci siamo stancati delle dichiarazioni che provengono dall’una e dall’altra parte con un vergognoso rimpallo di responsabilità tra Comune di Palermo e Regione Siciliana. La Sicilia è ancora invasa dai rifiuti e Musumeci, se ha qualche dubbio, esca da Palazzo D’Orleans e si faccia una passeggiata in centro storico: vedrà in che condizioni i turisti sono costretti a visitare il sito Unesco del capoluogo della Regione che amministra. Si lavori in fretta, piuttosto, per dotare la Sicilia di una rete di impianti finalmente efficiente, perché la discarica di Bellolampo sarà fuori uso almeno per un altro anno e, fino ad allora, la quinta città d’Italia i rifiuti non potrà certo mangiarseli”. Lo dice il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Giampiero Trizzino.

“L’emergenza di questi giorni – spiega Trizzino – sta assumendo i connotati di una barzelletta. Prima la Regione dà la colpa ai Comuni, poi i Comuni danno la colpa alla Regione e adesso anche all’Agenzia per l’ambiente Arpa. Scoprire oggi che i rifiuti che escono da Bellolampo non sono in regola, non dovrebbe stupire. Le discariche sono in mano ai privati? E qual è la novità? La crisi dei rifiuti è lo strumento ideale per mantenerli lontano dal controllo pubblico. E’ così da 20 anni e, nonostante tutti, da una parte e dall’altra, dichiarino guerra ai privati, non è mai cambiato nulla”.

