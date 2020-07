PALERMO. «Claudio Fava se ne faccia una ragione: il governo Musumeci è ben lungi dall’essere arrivato al capolinea, anzi andrà avanti compatto e senza sosta fino al termine della legislatura. Sappiamo bene che la corsa per risollevare la Sicilia è in salita e molto impervia, proprio per colpa di chi ci ha lasciato in eredità una Regione sull’orlo del precipizio: le Sinistre ora al governo nazionale insieme ai grillini, ringalluzziti da un’alleanza- questa sì imbarazzante- frutto di accordi di Palazzo e motivata unicamente dal timore di perdere le proprie poltrone. Noi non prendiamo lezioni da opposizioni di tal tipo, capaci solo di “demonizzare” gli avversari politici e di operare all’insegna del “tanto peggio tanto meglio”. La nostra bussola sono e saranno i siciliani, che hanno voluto la nascita del governo guidato da Nello Musumeci. Quanto ai conti sui risultati, li faremo alla fine e vedremo chi avrà ragione». Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo all’Ars di DiventeràBellissima, replicando all’intervista rilasciata da Claudio Fava a Live Sicilia.