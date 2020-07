PALERMO – Quasi mille loculi in più ai Rotoli, altri 500 ai Cappuccini. Palermo prova a uscire dall’eterna emergenza cimiteri che da anni costringe le famiglie ad estenuanti attese con i depositi stracolmi di salme, giunte nei momenti peggiori anche a 350. Il Comune ha infatti aggiudicato le gare per posizionare 945 loculi sotterranei che saranno posizionati, due alla volta, in alcune tombe gentilizie ormai abbandonate da decenni.

Il numero inizialmente previsto era di 800 ma, grazie al ribasso d’asta (la gara è stata vinta per 272 mila euro), Palazzo delle Aquile è riuscita a ottenerne 150 in più: la ditta Latef di Brescia fornirà 50 loculi a settimana, per poi scendere a 25. Il posizionamento inizierà a metà ottobre grazie a una speciale macchina acquistata dal Comune per 115 mila euro, mentre toccherà ai dipendenti comunali usarla installando 25 loculi per volta. Attualmente sono 145 le salme al deposito dei Rotoli. “Si avvia finalmente a soluzione una vicenda triste – dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore Roberto D’Agostino – determinata dall’esaurimento dei posti nei cimiteri e dalle note difficoltà per la realizzazione di un nuovo camposanto. Grazie all’impegno di diversi uffici e soprattutto grazie all’impegno personale di molti dipendenti comunali del settore e della Reset, oggi il Cimitero dei Rotoli è un luogo che restituisce dignità e rispetta il dolore di quanti hanno lì i propri cari sepolti”. Le maestranze sono infatti da tre settimane all’opera per pulire da cima a fondo i Rotoli, tagliando anche il verde: 90 operai dai campi alle falde di Monte Pellegrino fino alle aree gentilizie in prossimità degli ingressi.

Gli uffici del Comune stanno adesso predisponendo un avviso pubblico per la concessione dei nuovi loculi, la cui vendita servirà anche a recuperare l’investimento effettuato per la realizzazione delle nuove sepolture. A coloro che hanno attualmente dei parenti defunti ospitati nel deposito sarà dato un diritto di prelazione, ma in ogni caso l’avvio della vendita permetterà di ridurre considerevolmente i tempi di attesa fino ad azzerarli del tutto entro pochi mesi.