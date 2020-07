PALERMO – “Sogno una nuova stagione che non sia quella della contrapposizione ma della piena collaborazione. Siamo tutti chiamati a servire gli interessi di una comunità e abbiamo il dovere di dare risposte a chi ci ha dato fiducia. Pensiamo oltre al nostro mandato proiettandoci in avanti per il futuro delle nuove generazioni”. Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci, che ha partecipato in mattinata a Palermo alla assemblea generale degli enti locali siciliani. Musumeci, ringraziando Anci Sicilia per il ruolo che svolge ogni giorno coi comuni e per il percorso di collaborazione avviato con il Governo regionale, ha sottolineato la necessità di “un confronto onesto e di una collaborazione costante e necessaria tra comuni e Regione”. Per il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè “i sindaci sono troppo spesso mortificati nell’esercizio delle loro funzioni, mentre avrebbero bisogno di un sostegno maggiore e di essere più uniti tra loro per favorire lo sviluppo organico dell’Isola”. La giornata si concluderà con gli adempimenti in vista della 19/ma Assemblea congressuale e della 36/ma Assemblea annuale dell’Anci che si svolgerà ad Arezzo dal 19 al 21 novembre. (ANSA).