L’iniziativa dell’Associazione Orazio Capurro – Amore per la Vita Onlus, finalizzata all’acquisto di un ecocardiografo neonatale da donare all’Ospedale di Sciacca, ha visto il sostegno di due importanti testimonial del mondo dello spettacolo: si tratta di Ficarra e Picone. “Siamo felicissimi che Ficarra e Picone abbiano deciso di sostenere e collaborare alla nostra iniziativa, promuovendola ed invitando le persone a darci una mano attraverso uno spot che adesso speriamo diventi virale e raggiunga quanta più gente possibile, dichiara il presidente dell’Associazione Alessandro G. Capurro. Siamo grati ai due attori siciliani, ormai famosi in tutto il mondo – continua Capurro – perché seppure molto impegnati in questo periodo nel loro lavoro, avendo tra l’altro terminato solamente da pochi giorni le riprese del loro ultimo film, hanno mostrato interesse ed apprezzamento per l’Associazione e per l’importante iniziativa in corso di realizzazione ritagliandosi anche il tempo per girare lo spot. Prima di girare lo spot naturalmente hanno verificato la bontà dell’iniziativa e la trasparenza della nostra Associazione, aggiunge Alessandro Capurro, dimostrando in questo modo di apprezzare e condividere l’importante obiettivo da raggiungere. Salvo Ficarra e Valentino Picone, oltre a essere due grandi e simpaticissimi attori sono anche due veri campioni di solidarietà. Adesso confidiamo nella generosità di tutti quanti.

IL VIDEO DI FICARRA E PICONE

È possibile sostenere l’iniziativa dell’Associazione acquistando i biglietti della lotteria, in vendita al costo di solo 1 euro presso l’ufficio turistico del comune di Sciacca di fronte Piazza A. Scandaliato ed in varie attività commerciali, oppure effettuando una donazione direttamente dalla Pagina Facebook dell’Associazione o tramite bonifico sul conto corrente con IBAN IT92M0521683170000000000749 intestato all’Associazione ORAZIO CAPURRO – Amore per la Vita Onlus. È stata anche attivata una raccolta fondi su facebook UN ECOCARDIOGRAFO NEONATALE PER L’OSPEDALE DI SCIACCA, accessibile anche dalla Pagina Facebook dell’Associazione. Ricordiamo – conclude il Presidente della Onlus – che l’obiettivo è acquistare un ecocardiografo neonatale da donare all’Ospedale di Sciacca, che ne è sprovvisto, per la diagnosi precoce delle cardiopatie congenite ed acquisite nel neonato e nel bambino per tutta l’età evolutiva. Ad oggi i piccoli pazienti, che devono sottoporsi a questo importante esame, sono costretti a recarsi negli ospedali di Agrigento o di Palermo, con un aggravio di stress oltre che di tempo e denaro per l’intera famiglia. Considerato il costo elevato del macchinario qualsiasi contributo, anche il più piccolo, è molto importante. L’Associazione, dedicata al giovane e brillante medico e ricercatore presso l’Università di Palermo Orazio Capurro prematuramente scomparso il 29 febbraio 2008 a seguito di un incidente stradale, ha già realizzato nel cporso di questi anni numerose iniziative di utilità sociali e l’anno scorso ha anche donato un’incubatrice neonatale all’U.O.C. di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale di Sciacca.