SIRACUSA – La Procura di Catania aveva chiesto di condannarlo a due anni, ma il giudice ha assolto Rosario Crocetta. L’ex governatore non è colpevole di abuso d’ufficio nelle vicende della discarica di Mellilli, nel Siracusano. Assolto pure l’ingegnere Salvatore Zaccaro. Per lui la richiesta di pena per falso era di sei mesi. Crocetta era chiamato a rispondere per le autorizzazioni che firmò nel 2016 per il conferimento dei rifiuti negli impianti della Cisma Ambiente di Melilli (in provincia di Siracusa). Un appalto da 3,6 milioni di euro per il periodo fine luglio 2016-marzo 2017. “L’ex presidente della Regione ha dimostrato – ha sempre sostenuto il suo avvocato, Vincenzo Lo Re, che lo assiste assieme a Floriana Cucuzza – di aver firmato le ordinanze dopo aver ricevuto dettagliate relazioni tecniche e anche l’autorizzazione da parte dell’Asp”.

Il reato contestato a Zaccaro, difeso dall’avvocato Fabrizio Biondo, riguardava un realzione tecnica. Per entrambi le accuse non hanno retto davanti al giudice per l’udienza preliminare Giovanni Cariolo. Altri 12 indagati sono stati rinviati a giudizio nei mesi scorsi e sono sotto processo con il rito ordinario.