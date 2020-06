Ars, la verifica poteri ha deciso

PALERMO – La commissione Verifica poteri ha deciso. Il seggio di Giancarlo Cancelleri va a Concetta Damante, la candidata del Movimento 5 stelle alle elezioni regionali nel collegio di Caltanissetta. Adesso, però, l’Assemblea regionale siciliana deve votare la proposta della commissione.

Alle scorse elezioni Damante ha preso 2.190 voti, ed era giunta, nel collegio nisseno, dopo Nunzio Di Paola a sua volta arrivato dietro Giancarlo Cancelleri, eletto in qualità di “migliore sconfitto tra i candidati governatori”. Per Damante, attivista della prima ora del M5s, un passato dal assessore nel comune di Gela nella giunta Messinese.

La decisione sulla sua surroga a Cancelleri è stata tutt’altro che pacifica. Dopo che l’attuale viceministro delle Infrastrutture ai trasporti si è dimesso dall’Ars, infatti, si è aperta la discussione sulla successione al deputato candidato del M5s a presidente della Regione. A Cancelleri, come detto, era toccato il seggio del “miglior perdente”. La legge elettorale regionale non disciplina però chiaramente il caso delle dimissioni del deputato eletto a questo titolo e così la commissione Verifica poteri ha provato a capire quale fossero i criteri per l’attribuzione del seggio. In commissione la relazione proposta dagli uffici è stata approvata a maggioranza con il voto contrario di Alessandro Aricò. Adesso la parola tocca all’aula che è chiamata a votare sulla proposta della Verifica poteri.