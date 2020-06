Rumori sospetti, spara

Un uomo, custode con la moglie di una dependance di una villa nelle campagne di Bazzano in Valsamoggia nel Bolognese, ha sentito rumori sospetti all’esterno dell’abitazione ha sparato cinque colpi di arma da fuoco, secondo i primi accertamenti. Uscendo di casa in attesa dell’arrivo dei carabinieri subito allertati, i coniugi hanno trovato il cadavere di un uomo. Secondo quanto si apprende, alcune persone erano riuscite a forzare l’accesso di un capanno e a portare via alcuni attrezzi