Fabrizio Corona esce dal carcere per scontare la pena in un istituto di cura. Lo ha stabilito il giudice di Sorveglianza con una decisione “umanitaria”, come scrive il Corriere della Sera. un “differimento della pena da eseguire in detenzione domiciliare umanitaria”. Corona è stato in carcere 5 anni e 5 mesi (su 9 anni e 8 mesi totali). Le relazioni psichiatriche dell’ équipe di San Vittore hanno segnalato il patologico progredire di disturbi della personalità borderline. (ansa)