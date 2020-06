PALERMO – E’ ancora in corso l’esercitazione che riguarda il piano d’emergenza terminal all’aeroporto di Palermo. Alle 8,30 di oggi è scattato l’allarme per un principio di incendio in un pannello elettrico che si trova nell’area check-in B dell’aerostazione del Falcone Borsellino. Subito sono intervenuti i mezzi dei Vigili del fuoco e le ambulanze. All’esercitazione hanno partecipato il personale di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto, Enav, Presidio di pronto soccorso – Croce Rossa, Vigili del fuoco, Polaria, Carabinieri, Guardia di finanza, 118, Polizia municipale di Cinisi, Enav, Gh Palermo, Avia Partner, sub-concessionari, Agenzia delle Dogane. E’ stata simulata anche la presenza di feriti, intossicati dalle esalazioni nocive,. Il bilancio è stato di due in codice rosso, due in giallo e due in verde. La fine dell’esercitazione è prevista per le 10,30. Per tutta la durante dell’evento, attraverso gli altoparlanti, sono state date informazioni sull’esercitazione.