PALERMO – Traffico in tilt e feriti nelle prime ore della mattina nel capoluogo siciliano. In via Salamone Marino, all’altezza di via Antonio Muratori, si sono verificati due incidenti che hanno provocato fortissimi rallentamenti alla circolazione: nel primo caso sono rimasti coinvolti un’auto e una moto, nel secondo due macchine.

Due le persone trasportate in ospedale, l’uomo che guidava lo scooter è in codice giallo. Ferite meno gravi, invece, per un automobilista rimasto coinvolto in un incidente in piazza Indipendenza, ma anche in questo caso il traffico è andato in tilt. A contribuire ai due schianti sarebbe stato l’asfalto viscido per la pioggia.

La polizia municipale è intervenuta anche in via Pitrè, per un incidente in cui è rimasto lievemente ferito un giovane a bordo di un Sh, ein via Ugo La Malfa, per il tamponamento tra tre auto. Stanotte un maxi tamponamento tra tre auto ha invece provocato due feriti sull’autostrada Palermo-Mazara, poco dopo lo svincolo per Alcamo. Parte della carreggiata è stata chiusa al traffico e si sono registrati rallentamenti al traffico e disagi. In questo caso è intervenuta la polizia stradale.