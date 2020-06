E' successo in via Ammiraglio Rizzo. L'uomo è stato travolto da un camion.

PALERMO – Ennesima tragedia della strada a Palermo, dove un ciclista è stato travolto e ucciso da un mezzo pesante. E’ successo in via Ammiraglio Rizzo, all’altezza di via Thaon de Revel.

L’impatto si è rivelato violentissimo e non ha lasciato scampo al giovane sulla bici: i soccorritori del 118, al loro arrivo, non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. G.S, di 58 anni, originario della Costa d’Avorio, è infatti morto sul colpo. Sul posto anche la polizia municipale che ha effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica: in base ad una prima ricostruzione, il mezzo pesante procedeva in via Ammiraglio Rizzo direzione Fiera e ha svoltato a destra per imboccare via Thaon de Revel; poi il tragico impatto con la bici. Il conducente del camion, nel frattempo, è stato ascoltato dagli agenti. Forti rallentamenti al traffico in tutta la zona.

Una escalation senza fine, quella degli incidenti in città: stanotte due ragazzi sono rimasti gravemente feriti in uno schianto avvenuto in viale Regione Siciliana. Si trovavano a bordo di uno scooter quando il conducente ha perso il controllo ed è finito contro un’auto in sosta.