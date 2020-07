MESSINA – La guardia di finanza ha scoperto a Caronia (Me), e denunciato per truffa, un imprenditore agricolo che aveva ottenuto un finanziamento comunitario di 200 mila euro erogato dalla Regione Siciliana per un b&b che non ha mai funzionato. Il contributo gli era stato concesso nell’ambito del Piano di sviluppo regionale orientato alla promozione e valorizzazione turistica del territorio che prevede, tra l’altro, la riqualificazione di immobili da destinare ad attività ricettive. I costi sostenuti per la ristrutturazione sono stati fatturati da un’associazione agricola, di cui lo stesso denunciato deteneva una significativa quota di partecipazione. Le Fiamme gialle hanno appurato che la struttura è rimasta di fatto inattiva, nonostante l’obbligo, imposto dal bando, di mantenerla in esercizio per almeno 5 anni dalla percezione del contributo. Sequestrata una somma per equivalente, tra i beni e denaro nella disponibilità dell’indagato.

