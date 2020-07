PALERMO – “Abbiamo apprezzato la disponibilità del sindaco Leoluca Orlando, che sul fronte della Ztl notturna ha mostrato un’apertura al dialogo, ma i disagi sono soltanto posticipati”. A dichiararlo è Francesca Costa, presidente di Confesercenti Palermo, che aggiunge: “In attesa della partenza ufficiale si dovrebbe pensare a come far funzionare il provvedimento, attivando tutti i servizi necessari per non provocare i problemi che, come associazione di categoria, temiamo possano verificarsi. Trasporti, parcheggi e più controlli su strada non possono passare in secondo piano, per questo chiederemo un nuovo confronto con l’amministrazione comunale”.

“Il rinvio della Ztl notturna – aggiunge il responsabile dell’Area Produzione, Nunzio Reina – non esclude la necessità di lavorare sul fronte della sicurezza. I problemi legati alla movida vanno contrastati con servizi di ordine pubblico che facciano sentire al sicuro i residenti e i commercianti del centro storico. Questi ultimi sono già in grave difficoltà per l’assenza di regole certe sul fronte del suolo pubblico e dei dehors, questioni accantonate e nuovamente rinviate”. “Con l’avvio della Ztl notturna – conclude Massimo Mangano, vice presidente vicario e responsabile dell’Area Commercio di Confesercenti Palermo – dovrebbe essere data priorità ad altre esigenze che riguardano i negozianti del centro storico. A partire dalla modifica all’articolo 5 del Piano urbanistico commerciale, che consentirebbe anche in via Roma l’accesso alle medie strutture”.