CALTANISSETTA – Il procuratore aggiunto Gabriele Paci ha revocato nell’udienza odierna del processo sulla Strage di via D’Amelio la richiesta avanzata la scorsa udienza al tribunale di Caltanissetta di effettuare una perizia sulle bobine con le intercettazioni tra Scarantino e i pm Anna Palma e Carmelo Petralia che all’epoca indagavano sulla strage di via D’Amelio. Per la Procura la relazione della Dia presentata oggi sarebbe sufficiente. Da essa emergerebbero discordanze tra i nastrini rilasciati dalla macchina che registrava le telefonate fatte dal falso pentito Scarantino e i brogliacci con le trascrizioni delle stesse conversazioni. Gli imputati a processo sono tre poliziotti: Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo ex del gruppo ‘Falcone e Borsellino’che indagò sull’attentato in cui fu ucciso Borsellino. Sono accusati di calunnia aggravata e aver favorito Cosa nostra. Avrebbero manipolato il collaboratore di giustizia Scarantino per fargli dichiarare ai magistrati una falsa verità su via d’Amelio. Prossima udienza issata per il 20 gennaio quando sarà sentito Carmelo Petralia,ora procuratore aggiunto a Catania, citato come testimone.(ANSA).