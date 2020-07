PALERMO – Controlli a tappeto ma anche l’arresto di due persone accusate di tentato omicidio. Nel corso dell’operazione di controllo del rione Zen 1 e Zen 2, i carabinieri della compagnia di San Lorenzo hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare a Giuseppe Nicolosi, 31 anni, e Maurizio Ingrassia, 33 anni, nato a Palermo, entrambi residenti nel quartiere di San Filippo Neri. Nella notte tra il 17 e il 18 dicembre 2017 all’interno di un locale di viale Lazio, per futili motivi, scoppiò una rissa tra una decina di giovani tra i quali i due attestati.

Una volta fuori dal locale, per regolare i conti tra due fazioni opposte, in piazza Gino Zappa, Ingrassia avrebbe esploso dei colpi d’arma da fuoco contro un trentenne, Vincenzo Selvaggio. Quest’ultimo si presentò al pronto soccorso di Villa Sofia con ferite in varie parti del corpo.