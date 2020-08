Masso “killer” a Monte Gallo

PALERMO – L’attuale sindaco Leoluca Orlando e il suo predecessore Diego Cammarata escono dall’inchiesta sulla tragica morte di Ornella Paltrinieri, 88 anni, travolta e uccisa nel sonno da un masso che nel 2015 si staccò dal Monte Gallo, a Palermo.

Il giudice per le indagini preliminari Rosario Di Gioia ha archiviato l’inchiesta nei confronti di Orlando e Cammarata, accogliendo le richieste degli avvocati Roberto Mangano per l’attuale sindaco e Giovanni Rizzuti per l’ex primo cittadino.

Stessa decisione per il dirigente Mario Li Castri, difeso dall’avvocato Marcello Montalbano, Fabio Cittati (avvocato Dario Gallo), Vincenzo Cerniglia, Rosario Verga (avvocato Rosario Milazzo) e Aldo Pisano. Nulla avrebbero potuto fare per evitare la tragedia. Ad opporsi alla richiesta di archiviazione della Procura erano stati i parenti della vittima.

Nei confronti di altri tredici indagati – fra assessori, tecnici e funzionari comunali – pende una richiesta di rinvio a giudizio per omicidio e disastro colposi. È in corso l’udienza preliminare, nella quale i parenti della donna si sono costituiti parte civile con l’assistenza dell’avvocato Alessandro Campo.