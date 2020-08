Salvini lunedì sarà a Palermo

Un evento pubblico, ma anche un'occasione per fare il punto sulla Lega in Sicilia.

PALERMO- Lo aveva promesso ai suoi nell’incontro di Bologna di qualche giorno fa. Manterrà l’impegno lunedi. Matteo Salvini. Il leader del Carroccio sarà a Palermo nel pomeriggio. Alle 18,30 un evento al teatro Al Massimo. A margine, una riunione con i “nuovi leghisti” che lo avevano raggiunto in Emilia, cioè i quattro deputati regionali Ragusa, Catalfamo, Caronia e Bulla, accompagnati da Nino Minardo. Sullo sfondo resta lo scenario di un possibile ingresso in giunta. I leghisti siciliani, guidati da Strefano Candiani, dovrebbero incontrare Nello Musumeci in questi giorni. Ma nel Carroccio non c’è troppa fretta. E verosimilmente il rimpasto avverrà solo tra qualche mese.