La corsa alle direzioni generali

PALERMO – Con la scadenza dei termini per presentare le candidature, oggi, la corsa per le direzioni generali della Regione entra nel vivo. Intanto, però, per due poltrone la corsa si ferma. Il governo ha deciso infatti di prorogare l’incarico del dirigente generale del dipartimento all’Energia Tuccio D’Urso e quello della direttrice del dipartimento del Turismo, dello sport e dello spettacolo Lucia Di Fatta. Per Di Fatta l’incarico è prorogato fino al 31 dicembre mentre D’Urso lascerà la guida del dipartimento all’Energia con il pensionamento, comunque durante l’anno.

La giunta regionale ha deciso così di eliminare i due incarichi dall’elenco delle postazioni dirigenziali apicali, messi a bando a seguito di una delibera del 16 gennaio. A proporre la proroga dei contratti per il 2020 sono stati gli assessori competenti Alberto Pierobon e Manlio Messina. In entrambi i casi si consente ai due dirigenti di concludere l’incarico fino al pensionamento. Essendo prossimi alla pensione infatti i due dirigenti generali non avrebbero potuto inviare la candidatura. Il bando dell’assessorato alla Funzione pubblica infatti non consente di potersi candidare se il dirigente nei due anni successivi andrà in pensione. Il governo Musumeci ha così ritenuto “di non disperdere il patrimonio di attività già avviato, allo scopo – così si legge in delibera – di rafforzare in modo ancora più significativo gli sforzi profusi nel corso del biennio di direzione generale, e ciò – dice il documento – anche a vantaggio dell’azione dell’Amministrazione”