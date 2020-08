Salvini, Sardine in piazza:

PALERMO- “Citofona a Salvini per regalargli una copia della Costituzione” è l’iniziativa organizzata dalle Sardine per questo pomeriggio in piazza Verdi a Palermo dove il leader della Lega parteciperà a una iniziative nel teatro “Al Massimo”. “Salvini a Palermo – dicono le Sardine – forse vorrà incontrare i deputati regionali che, avendo abbandonato il precedente gruppo parlamentare, hanno costituito in una mirabolante ed eclettica opera di trasformismo quello della Lega Nord all’Ars? Oppure, forse, vorrà ufficializzare l’ingresso della Lega Nord nel Governo della Regione siciliana attraverso l’assegnazione di un assessorato? Quale che sia il motivo della visita, le sardine di Palermo saranno presenti in piazza per dimostrare l’esistenza di una cittadinanza attiva e consapevole, vero e proprio anticorpo sociale, libero dalla subdola demagogia veicolata dalla bestia e fondata sull’odio e la criminalizzazione del diverso”. “La nostra presenza – aggiungono – sarà all’insegna dei valori che ci contraddistinguono: non violenza, educazione, creatività, cultura ed originalità. Questi saranno i connotati del nostro silent flashmob: citofona a Salvini per regalargli una copia della costituzione”. Le Sardine hanno invitato chi partecipa al flashmob a portare una copia della Costituzione italiana e un citofono di cartone. Al primo segnale, un fischio o una sirena, alzeranno in alto le copie della Costituzione per rimanere in silenzio per alcuni minuti, al secondo segnale, canteranno Bella Ciao. Nei giorni scorsi in diversi balconi cittadini sono stati appesi lenzuoli con scritto “Palermo non si Lega”.(ANSA).