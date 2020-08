Tornano i 100 potenti

Torna la classifica dei 100 potenti su I love Sicilia. Il mensile propone l’undicesima edizione del ranking dei 100 siciliani più influenti. Un gioco che è anche una fotografia delle dinamiche del potere nell’Isola. Al primo posto torna Sergio Mattarella, che era stato messo fuori classifica nelle ultime edizioni. Richiamato “come si fa con i riservisti nei momenti di crisi – si legge nell’articolo che introduce la classifica -. E la crisi del potere in Sicilia è lampante. Al netto della magistratura inquirente, che ormai qui come altrove in Italia ha raggiunto una posizione di potere che appare quasi impossibile da scalfire (e tanto maggiore quanto più in crisi sono gli altri poteri), nell’Isola il Palazzo arranca. Soffre la politica, a tutti i livelli. La Regione è alle prese con i noti problemi legati al bilancio e al deficit, i soldi da spendere sono pochi, la disaffezione della gente è palpabile e si manifesta nelle percentuali bassissime di affluenza alle urne. La politica nazionale sconta un momento di grande confusione e di volatilità del consenso, senza precedenti, con partiti che da un anno all’altro dimezzano i propri voti, vedi il Movimento 5 Stelle dalle Politiche alle Europee. Quanto all’economia, peggio che andar di notte. Gli indicatori della Sicilia sono spietati, le associazioni di categoria travolte dagli scandali nell’Isola hanno perso mordente e voce in capitolo, fare impresa è sempre più proibitivo”. Nutritissima ai primi posti della classifica la presenza di magistrati (secondo il procuratore di Catania Zuccaro terzo quello di Caltanissetta Bertone), non numerose, come sempre le donne. Il numero è in edicola (a Palermo si può acquistare anche con in allegato il romanzo di Vincenzo Lo Re “Nulla di più facile”) e si può comprare anche in versione digitale qui.