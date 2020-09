PALERMO – Manca il cemento, mancano le lastre di marmo, le celle non funzionano come dovrebbero e i mezzi promessi (cassoni ed escavatori) non si sono mai visti. Il cimitero dei Rotoli è in piena emergenza: dopo le inchieste che hanno portato allo spostamento del personale comunale e Reset, il sindaco Leoluca Orlando prova a rimettere ordine in un settore finito al centro delle polemiche.

Ieri si è tenuta una riunione riservata tra il comandante dei vigili Vincenzo Messina, che è anche commissario per l’emergenza, e i più alti burocrati di Palazzo delle Aquile: il capo di gabinetto, il segretario generale e il ragioniere generale. L’ordine è quello di requisire tutti i materiali necessari alle operazioni di sepoltura, cemento, calce e lastre in primis, che saranno prese da Santa Maria di Gesù e dai Cappuccini: una misura d’urgenza per accelerare i tempi che invece richiederebbero le normali gare d’acquisto. Il sindaco ha anche firmato una direttiva per chiedere a dirigenti e assessori di mettersi a disposizione e collaborare con il commissario, dando priorità all’acquisto dei materiali.