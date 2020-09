Ferrandelli: “Musumeci non faccia terrorismo sul Coronavirus”

PALERMO – “Musumeci non faccia terrorismo sul Coronavirus, perché a farne le spese sarebbe innanzitutto l’economia della Sicilia: giusto rafforzare i controlli ma invitare le persone del Nord a non venire nella nostra Regione è un allarmismo infondato che peraltro scredita le istituzioni sanitarie siciliane. La Sicilia resta una regione che accoglie, la Sicilia non ha paura e saprà affrontare, come ha sempre saputo fare, eventuali emergenze”. Lo dice Fabrizio Ferrandelli, della direzione nazionale di Più Europa.(ANSA).

