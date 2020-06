Trump negativo al test

Coronavirus nel mondo: le ultime notizie della pandemia negli altri Paesi.

Negli Stati Uniti, il presidente Donald Trump è risultato negativo al test per il coronavirus. Lo rende noto il medico della Casa Bianca.

In Spagna, dove si sono adottate le stesse misure drastiche dell’Italia di fronte a una rapida impennata dei contagi, si è appreso che la moglie del presidente del governo Pedro Sanchez è risultata positiva al test del Covid-19. Secondo El Pais i contagi sono già e 6400 e 192 i morti.

In Francia, dove si stanno adottando delle misure di contenimento ma meno drastiche dell’Italia e della Spagna, oggi si vota regolarmente per le municipali. Una scelta, quella di non rinviare il voto, che sta costando molte critiche a Macron. E sui social si è diffuso l’hashtag #jeniraipasvoter (io non andrò a votare).

Secondo i media britannici, i governo di Boris Johsnon si prepara a imporre una prima restrizione di massa sul fronte dell’emergenza coronavirus, per ora limitata alle persone anziane, imponendo la quarantena agli over 70.