Bus dell’Amat sovraffollati

PALERMO – Un autobus stracolmo di persone, con e senza la mascherina, nella totale inosservanza delle misure anti-contagio: lo scenario è ritratto in una foto che circola sui social con la data di oggi, ma l’assessore alla Mobilità, Giusto Catania, lancia l’allarme fake news.

“Circola sui canali social una foto che sta destando molta preoccupazione. È una foto di mercoledì mattina”, scrive su Facebook l’assessore, aggiungendo di averlo appreso personalmente dal direttore d’esercizio del trasporto pubblico, Ferdinando Carollo; che lo scatto risalga all’11 marzo lo si evince anche da una chat fra i due, pubblicata in parte proprio da Catania.

“L’Amat, da quel giorno, ha attivato misure precauzionali supplementari e da giorni sempre aggiuntive – prosegue l’assessore – e il numero dei passeggeri, anche a seguito delle nuove disposizioni governative, in questi giorni è calato. Per favore – conclude rivolgendosi ai cittadini – non diffondete notizie false che aumentano ancor di più il livello di agitazione”.