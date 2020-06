PALERMO, 16 MAR – Chiude momentaneamente il pronto soccorso pediatrico del presidio ospedaliero Cervello a Palermo. Il provvedimento è previsto da un protocollo d’intesa siglato dal direttore generale di Villa Sofia Cervello, Walter Messina, e dal direttore dell’Arnas Civico, Roberto Colletti. “La chiusura è motivata dalla situazione di emergenza Covid 19, al fine di ottimizzare le risorse del presidio. Tutte le attività di pronto soccorso pediatrico e di triage saranno espletate dal presidio ospedaliero Di Cristina, fatta eccezione per la traumatologia ortopedica che sarà espletata dall’Unità di Ortopedia pediatrica di Villa Sofia Cervello, e che sarà a Villa Sofia”, afferma una nota. Il protocollo prevede anche che le attività dell’unità operativa di Pediatria siano mantenute, garantendo l’operatività di 22 posti letto, di cui 8 di semi-intensiva respiratoria e 1 di isolamento. I posti letto saranno dedicati alla patologia non Covid correlata e potrà essere garantito un percorso di accesso protetto. La unità operativa di Pediatria non effettuerà accessi diretti, ma riceverà i ricoveri disposti dall’area di emergenza del Pronto soccorso pediatrico del Di Cristina o i trasferimenti dalle unità pediatriche dello stesso Presidio. “In situazioni di grave emergenza, dove si dovesse rendere necessario attivare altri posti letto pediatrici per pazienti Covid positivi e necessità indifferibile di assistenza ospedaliera si valuterà la possibilità di utilizzare i posti letto pediatrici di Villa Sofia Cervello”, prosegue la nota. I dirigenti medici pediatrici del pronto soccorso pediatrico del Cervello, su base di adesione volontaria, potranno temporaneamente essere destinati a supportare l’attività del Di Cristina, con esclusione di medici specialisti di malattie infettive. (ANSA).