Cina, nuove norme su import-export di cosmetici per tutelare la salute pubblica

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’Amministrazione generale delle dogane della Cina (GAC) ha annunciato lunedì di aver emanato una serie aggiornata di norme sull’ispezione e la quarantena dei cosmetici importati ed esportati, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica.

Le norme, che entreranno in vigore dal primo dicembre 2026, rafforzeranno la supervisione coordinata lungo l’intera filiera industriale, agevolando il commercio transfrontaliero e sostenendo lo sviluppo di nuovi modelli commerciali, ha dichiarato Li Jingsong, funzionario della GAC, durante una conferenza stampa.

Con l’entrata in vigore delle nuove norme, le autorità doganali di tutto il Paese rafforzeranno il coordinamento con gli enti regolatori dei farmaci e gli altri dipartimenti competenti, per un maggior allineamento della supervisione sulla sicurezza dei cosmetici importati ed esportati e del sistema normativo nazionale, ha spiegato Li.

Inoltre, saranno standardizzate le principali procedure – come le dichiarazioni di importazione, le ispezioni in loco e i test di laboratorio -, mentre i prodotti non conformi rinvenuti ai punti di controllo saranno restituiti o distrutti secondo quanto previsto da leggi e regolamenti, ha aggiunto Li.

Secondo la GAC, le norme riviste semplificano la supervisione doganale sui cosmetici destinati alle fiere, per rispondere meglio alle esigenze per quanto riguarda debutto e lancio di nuovi prodotti. I campioni e gli articoli espositivi importati conformi ai requisiti potranno beneficiare di procedure di sdoganamento più rapide e di tempi più brevi per l’arrivo sul mercato, consentendo ai consumatori di accedere prima ai nuovi prodotti internazionali.

Le importazioni e le esportazioni di cosmetici sono diventate una componente significativa del commercio estero cinese, registrando una crescita costante. Nel 2025, il valore complessivo di tale commercio ha raggiunto i 171,61 miliardi di yuan, circa 25,06 miliardi di dollari, con un incremento del 2,7% su base annua.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).