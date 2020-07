PALERMO – Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha risposto al parlamentare Saverio Romano che in una lettera aperta gli chiedeva di predisporre “un piano alimentare di guerra”. Il ministro, rende noto lo stesso Romano, “mi ha ringraziato per il suggerimento: ‘Ci ragione certamente'”. “Mentre le banche tardano a fare il loro dovere nei confronti delle imprese, mentre gli enti preposti si muovono con difficoltà per erogare risorse agli aventi diritto, bisogna intervenire immediatamente – aveva scritto Romano – con la predisposizione di un piano alimentare di guerra. Attrezza gli spacci militari, distribuisci subito delle tessere alle famiglie che sono rimaste senza reddito, organizza con l’esercito la distribuzione degli alimenti necessari presso gli spacci, subito! Poiché in guerra si vince anche contro il tempo”.

(ANSA)