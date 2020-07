RAGUSA – Tre donne di Ragusa hanno denunciato di aver subìto violenze e maltrattamenti da parte dei loro conviventi in queste settimane di ‘quarantena’ per l’emergenza da coronavirus. Si sono registrati tra Ragusa e Vittoria tre interventi da parte dei poliziotti che hanno consentito di denunciare ed allontanare tre uomini violenti per gravi maltrattamenti alle conviventi alla presenza di bambini. In un caso è stata una giovane donna ragusana, da pochi mesi mamma, a riferire le continue violenze fisiche e psichiche subite negli anni dal suo compagno. Ingiurie e maltrattamenti continuati anche alla presenza della piccola bimba di pochi mesi di vita. Anche nel secondo caso a richiedere l’intervento è stata una giovanissima donna con due bambini di età inferiore ai due anni. Un terzo episodio, ha visto un’altra donna chiedere aiuto telefonicamente al commissariato di Vittoria. I poliziotti hanno arrestato il marito, interrompendo le violenze consumate anche di fronte alle figlie minori.

