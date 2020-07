Finanziaria in aula il 27 aprile

PALERMO – La manovra finanziaria arriverà in aula il 27 aprile per la discussione generale e l’esame degli articoli. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo, riunita dal presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè. Il governo ha trasmesso i testi stamattina. Domani i documenti contabili e finanziari saranno consegnati alle commissioni di merito che entro il 21 aprile, giorno in cui si riunirà la commissione Bilancio, che dovrà approvarli entro il 24 aprile. Sabato 25 aprile, l’Ars incardinerà i testi in aula. Dal 27 aprile comincerà l’esame a sala d’Ercole; bilancio e legge di stabilità devono essere approvati entro il 30 aprile, ma tenendo aperta la seduta l’approvazione finale potrebbe arrivare anche nelle 48 ore successive.