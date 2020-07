PARTINICO – Anche il Covid hospital di Partinico indossa il tricolore. La struttura sanitaria in provincia di Palermo, interamente dedicata all’accoglienza di pazienti positivi al Coronavirus, da ieri sera è illuminata dai colori rappresentativi dell’Italia. “Ogni cambiamento determina sempre qualche difficoltà – dice l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza – ma questa immagine dell’Ospedale di Partinico chiude ogni polemica ed è il meraviglioso riconoscimento per tutti: Azienda, personale medico e sanitario, per i cittadini e per la nostra Isola. Siamo capaci di tanto … basta aprire il cuore alla speranza e guardare con fiducia al futuro”.