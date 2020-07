CALTANISSETTA – Un uomo di 82 anni, di Santa Caterina(Caltanissetta), è stato trovato morto nel tardo pomeriggio di ieri nella sua abitazione di campagna in contrada Mustogiunto. L’uomo, che era solito raggiungere il paese con la sua motoape, non è stato più visto e ieri è intervenuta la polizia che ha trovato il cadavere nel magazzino dell’abitazione. Sul posto è intervenuto il medico legale. La morte sarebbe avvenuta per cause naturali, ma il corpo è stato portato all’obitorio dell’ospedale Sant’Elia per eseguire un tampone e verificare se sia stato contagiato dal covid-19.

(ANSA)