PALERMO – La commissione Bilancio dell’Ars questa sera ha terminato l’esame di bilancio e finanziaria. I documenti contabili vanno ora in Aula. Domani sera Sala d’Ercole li incardinerà e da martedì si voterà a oltranza per approvare tutto entro il 30 aprile quando scadrà l’esercizio provvisorio. La finanziaria d’emergenza del governo prevede misure in favore delle famiglie e delle imprese per contrastare l’emergenza della pandemia. Previsti stanziamenti per i Comuni, misure speciali per comparti come il turismo, l’editoria, la cultura. Diverse le modifiche apportate al testo nelle commissioni, con un’ampia gamma di emendamenti approvata. Previsti stanziamenti per le società sportive, per le scuole paritarie, ristori per i tassisti e per chi effettua servizi di trasporto con conducente, sostegni economici agli studenti fuori sede, misure in favore degli stabilimenti balneari e interventi su agricoltura e pesca. Qui alcuni degli interventi approvati oggi in commissione. Le misure della finanziaria regionale si aggiungeranno a quelle statali già varate e a quelle che il governo nazionale si appresta a introdurre con un nuovo decreto i primi di maggio da 50 miliardi.