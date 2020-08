“I mercatini rionali?

PALERMO – “Inutile differenziare le date, si devono differenziare i protocolli di sicurezza”. A dichiararlo è il coordinatore regionale di Confimprese, Giovanni Felice, che aggiunge: “Fino a quando non ci sarà un vaccino dovremo imparare a convivere con il virus, la soluzione non può essere restare chiusi in casa, privarsi della libertà individuale e della libertà d’impresa. Non saranno 15 giorni a cambiare qualcosa o ad annullare il rischio di ricaduta, vanno individuati protocolli di sicurezza per i singoli cittadini, e protocolli “collettivi” per le aziende. Alle imprese vanno date pari opportunità e pari responsabilità, sia nell’individuazione dei parametri base di sicurezza, sia nella ripresa delle attività, sia nel sostegno. Il tessuto economico siciliano è formato da tante microimprese ed interi settori hanno un ruolo di ammortizzatore sociale. Non va lasciato indietro nessuno. In questo ragionamento vanno inseriti i mercatini settimanali – conclude Giovanni Felice – nessuno pensi, considerata anche le condizioni economiche di tanti ambulanti, di rimandare la loro apertura. Le condizioni di sicurezza, considerato che l’attività si svolge all’aperto, si possono garantire”.