Turismo, Lupo al governo:

“Che fine ha fatto l’intervento choc annunciato dal governo regionale ad aprile che prevedeva l’acquisto, con i 75 milioni stanziati in Finanziaria, di 600 mila pacchetti turistici? Il presidente della Regione ancora una volta scarica su altri le proprie responsabilità dimenticando che se i fondi previsti in Finanziaria fossero stati tempestivamente programmati alcune compagnie aeree non avrebbero abbandonato gli aeroporti siciliani”. Lo dice Giuseppe Lupo capogruppo Pd all’Ars a proposito della nota del presidente della Regione riguardo il taglio dei voli per la Sicilia.