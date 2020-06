Vietato il ‘5 G’ a Ragusa

RAGUSA – Ordinanza del sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì che vieta a chiunque la sperimentazione o installazione del 5G nel territorio del Comune di Ragusa. Una decisione assunta in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dall’Unione Europea, prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l’industria e già disponibili, sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell’uomo.

“Né preoccupazioni infondate, né superficialità – dice il sindaco di Ragusa – questa è la linea che abbiamo scelto a proposito del 5G, su cui sempre più spesso ricevo richieste di chiarimenti da parte di cittadini. Se è vero che su questo tema circolano le più assurde e infondate teorie complottiste, altrettanto vero è che il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti della Commissione Europea afferma che “il 5g lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche”. (ANSA).