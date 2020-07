CATANIA – Il consigliere Di Salvo interviene sullo stato dell’arte di Multiservizi. “Uno stato di paralisi della società partecipata Multiservizi Catania che preoccupa, incerto il presente, fitto buio per il futuro”, scrive in una nota. “Dopo aver votato in Consiglio Comunale – continua- nei mesi precedenti la modifica dello statuto nei termini previsti dal dgls Madia per consentire alla società di partecipare a bandi per servizi non strumentali all’ente, ad oggi non vi è traccia di un bussines planning per proiettare la società ad essere competitiva sul mercato e non si intravedono effetti che diano certezza ai lavoratori”.

“Evidentemente il Presidente di Multiservizi Catania dovrebbe spiegare al Consiglio Comunale per quale ragione non si è proceduto ad una riorganizzazione del bussines di Multiservizi Catania, chiedo al Sindaco Pogliese di rivedere la posizione del Presidente Massimo Lombardo e valutare la possibilità di affidare la Presidenza della società ad un giovane professionista con esperienza e capacità manageriali aziendali”, conclude.