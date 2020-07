PALERMO – La Gesap, società di gestione dell’aeroporto Falcone Borsellino, per il sesto anno consecutivo, ha chiuso il 2019 con una performance record con valore della produzione pari a 78,7 mln euro (+ 5,24% rispetto al 2018), un risultato lordo della produzione di 8,2 mln euro e un utile netto di esercizio di 5.036.999 euro (+15,41%).

E’ quanto si legge in una nota di Leoluca Orlando che ieri ha partecipato,, nella qualità di sindaco del comune e della città Metropolitana di Palermo, all’assemblea dei soci di Gesap, che ha approvato all’unanimità il bilancio 2019. “Ho espresso apprezzamento e soddisfazione – dice il sindaco – per l’operato della società. L’Assemblea ha inoltre analizzato la fase di rilancio delle attività aeroportuali a poche settimane dalla ripartenza, con una ripresa di significativa presenza di passeggeri ed è stata informata dell’importante programmazione estiva dei voli, con 70 destinazioni, (19 italiane, 51 internazionali) e dello sviluppo delle relazioni commerciali con le compagnie aeree, anche nuove, che negli anni hanno aperto e continuato a investire su nuove rotte da e per l’aeroporto di Palermo. La Gesap – ha conclude Orlando – si conferma risorsa e strumento strategico per tutta la Sicilia nord-occidentale, non solo per Palermo, con una gestione che di anno in anno e sempre più conferma la bontà della scelta pubblica, a servizio del territorio”. (ANSA).