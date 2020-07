TREMESTIERI – Un nome per ostacolare la rielezione di Santi Rando. Una candidatura che sembra caldeggiato non solo dal movimento del presidente della Regione, Diventerà Bellissima, ma da una fetta di moderati che provano a mettere i bastoni tra le ruote a un Rando bis.

È quella di Santo Nicosia, ex consigliere provinciale (e non, come erroneamente riportato per omonimia, vice presidente del consiglio), riconducibile ad Alessandro Porto, assessore catanese e segretario provinciale dell’Udc. Nicosia sarebbe pronto a presentare la propria candidatura.

Il sindaco uscente, forte di una coalizione trasversale, potrebbe dunque trovare la strada della riconferma in salita. La candidatura di Nicosia, inoltre, potrebbe contare sul sostegno di un altro protagonista delle passate amministrative: quel Sebastiano Distefano che fino all’ultimo ha conteso la poltrona di primo cittadino proprio a Rando, e di Salvo Giuffrida. Sui fianchi dell’Etna dunque, sembra profilarsi un’alleanza DB-Udc, ma si vedrà in seguito se le voci saranno confermate.

Si rimescolano le carte anche a Tremestieri dunque, dopo la bagarre scatenatasi a San Giovanni La Punta culminata con la sospensione di Laura Iraci da parte di Fratelli d’Italia.

Una decisione che non ha però modificato i propositi dell’esponente politico che, in una nota, conferma la propria scelta. “Ho scelto San Giovanni La Punta e i puntesi», dichiara l’avv. Laura Iraci. Nonostante la sospensione avanzata dal coordinamento provinciale, continuo a condividere i valori e gli ideali di Fratelli d’Italia. Tuttavia – incalza la consigliera uscente – ritengo che nella gestione di un territorio si renda imprescindibile per qualsiasi partito interpellare e ascoltare i propri punti di riferimento in consiglio comunale prima di imporre scelte e indirizzi politici calati dall’alto”.



“San Giovanni La Punta – prosegue la consigliera Iraci – non merita di essere considerato un territorio da gestire secondo logiche e accordi di segreteria. Merita invece di essere amministrata bene e in continuità alle iniziative già poste in essere quando Fratelli d’Italia aveva manifestato la propria e massima fiducia in me e nel collega. Ricordo inoltre che quando abbiamo costituito il gruppo consiliare, questo si collocava già in maggioranza, seppur critica e costruttiva, e nel rispetto del mandato affidatomi dai cittadini. Solo di recente, in vista delle amministrative – puntualizza la consigliera – il partito avrebbe deciso di cambiare linea rispetto al sindaco sostenuto in questi anni. Le elezioni sono dietro l’angolo e con “Alleanza Puntese” – conclude l’avv. Laura Iraci – siamo pronti a metterci in gioco per continuare il lavoro già iniziato in sinergia con i cittadini di San Giovanni La Punta”.

Novità anche a Trecastagni: Nuccio Russo, vicesindaco dal 1998 al 2003, invita i concittadini a una conferenza programmatica sul futuro del paese. “Non è al momento candidato per la poltrona di primo cittadino” – si legge nella nota inviata alla stampa, ma la volontà di impegnarsi è evidente nelle parole che usa.

““Il laboratorio politico per il quale io, con un nutrito gruppo di appassionati della vita pubblica, ci stiamo impegnando – spiega Russo – intende rappresentare il “contenitore” per tutti coloro che vogliono partecipare, con la consapevolezza che ogni cittadino può essere candidato alla gestione della cosa pubblica. Siamo rimasti tutti increduli per lo scioglimento del nostro Comuneper infiltrazione mafiosa. Abbiamo assistito, inermi, alla gestione dei commissari prefettizi. Adesso occorre partecipare attivamente per riprendere in mano il futuro, quale diritto del popolo. L’obiettivo della serata di martedì, per cui sproniamo le persone ad intervenire e ad esporre le proprie idee con serietà, è dar luce ad un progetto lungimirante che punta al futuro, guardando anche ad un recente passato in cui il nostro territorio è stato protagonista della vita pubblica”.