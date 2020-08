PALERMO- Conferenza stampa a Palazzo delle Aquile sugli arresti a Bellolampo.

Vincenzo Bonanno, 62enne funzionario della Rap, società partecipata del Comune di Palermo che si occupa della gestione dei rifiuti, arrestato dalla Dia a Bellolampo mentre riceveva una busta con denaro contante, non ha il ruolo di direttore tecnico dell’azienda ma è il coordinatore dell’area Discarica della Partecipata. Lo precisa il direttore Generale di Rap, Roberto Li Causi. Bonanno, che a Bellolampo si occupava della gestione dei rifiuti e dell’impianto di tritovagliatura, è stato sospeso dalla Rap. “Appena avremo i documenti che riguardano l’indagine attiveremo i percorsi di licenziamento – assicura Li Causi – e saremo parte civile in un eventuale processo”.

Dopo l’arresto di Vincenzo Bonanno, funzionario della Rap di Palermo finito in carcere con l’accusa di corruzione, la società partecipata del Comune che si occupa del ciclo dei rifiuti ha avviato la procedura di commissariamento interno della discarica di Bellolampo. A comunicarlo è stato il presidente di Rap, Giuseppe Norata. La discarica è stata affidata a due dirigenti interni dell’azienda: Antonino Putrone, responsabile dell’area Tecnica), che sarà coadiuvato dall’avvocato Maria Concetta Codiglione, responsabile Affari legali dell’Anticorruzione in Rap.

Parla il sindaco Leoluca Orlando: “A Bellolampo trasferiremo tutti: non resterà un solo dipendente di quelli che al momento lavorano in quell’impianto. Cambierà anche la governance, proprio per stima nei confronti di chi lavora a Bellolampo e che non è coinvolto in queste vicende giudiziarie”. Orlando ha poi annunciato la rotazione “di tutti i dirigenti delle società partecipate” del Comune.

A Palermo sono 31 i dipendenti di Rap licenziati a partire dal 23 luglio 2013. Il dato emerge da un report reso noto dalla società partecipata del Comune. L’azienda ha poi comminato 1.239 giorni di sospensione e multe pari a 3.618 ore a propri dipendenti che si erano resi responsabili di comportamenti irregolari. Diverse le motivazioni riportate nel documento fornito da Rap: anomalie, comportamenti non idonei, disservizi, mancata prestazione, furti, mancata esecuzione di ordini superiori, danni, assenze, multe stradali e sinistri. La società, inoltre, ha avviato anche l’iter disciplinare per gli otto dipendenti coinvolti in una recente indagine sui furti di carburante a Bellolampo e che sono stati sospesi dal servizio.