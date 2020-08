Covid, 24 nuovi contagi in Sicilia

PALERMO – Sono 24 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore e salgono a 10 le persone ricoverate in terapia intensiva. Non ci sono migranti. Nel complesso sono 63 i ricoverati perché altri 53 sono in regime di ospedalizzazione ordinaria in corsia. Casi che portano a 947 gli attuali positivi nell’isola, 884 dei quali in regime di isolamento domiciliare. Sono stati eseguiti 2.634 tamponi che portano il totale a 330.449. Resta fermo a 286 il totale delle vittime dell’epidemia nell’isola. Sono 24 i pazienti guariti. La divisione fra le province: 10 a Catania, 5 Messina, 4 a Ragusa, 4 a Siracusa, 1 Caltanissetta.

E intanto, nella polemica nata dall’ordinanza emessa dal governatore Musumeci sulla chiusura degli hotspot per migranti si inserisce il presidente dei senatori di Italia viva Davide Faraone: l’uomo di Matteo Renzi in Sicilia ha denunciato Musumeci e il leader della Lega Matteo Salvini alla procura di Agrigento per procurato allarme, abuso d’ufficio e diffamazione. Nel mirino di faraone, oltre all’ordinanza del preisdente della Regione, anche le dichiarazioni del leader del crroccio su Lampedusa e i migranti positivi. “Ho presentato un esposto per difendere la Sicilia dagli sciacalli – ha detto Faraone -. Perché l’ordinanza del presidente della Regione Siciliana e le parole del segretario della Lega nuocciono gravemente all’economia della Sicilia e alle tasche dei siciliani. Alla fonte primaria della ricchezza dell’isola: il turismo”. Contro Faraone, e a difesa di Salvini e Musumeci, sono arrivate le dichiarazioni della Lega e di Diventerà bellissima