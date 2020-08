PALERMO – Una socia del circolo canottieri Roggero di Lauria a Mondello, a Palermo, positiva al Covid-19. La notizia è stata data dall’Ansa che ha scritto della chiusura precauzionale del circolo palermitano (notizia riportata dal nostro quotidiano e dagli altri organi di informazione). Il Lauria però ha fatto sapere successivamente sulla sua pagina facebook che la struttura non è chiusa.

Oggi nei locali del circolo sono state effettuate le operazioni di sanificazioni. Il risultato del test è stato comunicato a tutti i soci.

Il Club Canottieri Roggero di Lauria prosegue regolarmente le sue attività. Si smentiscono, quindi, le voci circolate nelle ultime ore su una chiusura del circolo per un caso di contagio da Covid-19. Così una nota pubblicata sula pagina facebook del circolo.

“Nel pomeriggio di oggi – si legge in una nota diffusa dal Club Canottieri Roggero di Lauria – una consocia ha comunicato la sua positività al test rapido sierologico per gli anticorpi che segnalano un possibile avvenuto contatto con un positivo al Covid con negatività degli anticorpi che potrebbero segnalare malattia attiva. Da parte nostra abbiamo informato per le vie brevi il competente ufficio ASP già a conoscenza del caso. Nelle more che entro lunedì si abbia certezza della positività siamo stati invitati a rinforzare le misure di protezione e distanziamento già note e più volte diffuse all’interno del nostro club. Solo se venisse confermata la positività si dovrà procedere alla verifica dei contatti tracciati”.