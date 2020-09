PALERMO – I carabinieri del Nas hanno sequestrato una palestra in corso Calatafimi a Palermo. Il provvedimento è scattato perché l’impianto avrebbe le autorizzazioni amministrative e i locali non avevano i requisiti igienico strutturali. I controlli sono scattati per contrastare il contagio da Covid 19. La legale responsabile è stata segnalata al sindaco di Palermo, autorità amministrativa competente. (ANSA).