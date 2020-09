AGRIGENTO – Vandali in azione ad Agrigento dove è stata imbrattata con vernice di diversi colori una parte della maestosa scogliera di Punta Bianca, tra la spiaggia di San Leone e Palma di Montechiaro, caratterizzata da pareti rocciose di marna bianca. Un gesto inspiegabile che ha il sapore di sfregio e che ha suscitato l’indignazione degli agrigentini (e non solo).

A denunciare il deturpamento di Punta Bianca, che non è riconosciuta riserva naturale ma che dal 2001 è sottoposta a vincoli di immodificabilità, è l’associazione ambientalista Mareamico. Una denuncia è stata formalmente presentata nella giornata di ieri ai carabinieri della stazione di Villaggio Mosè per l’ipotesi di reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali: del fatto è stato già avvisato anche il capo della procura agrigentina, Luigi Patronaggio.

Furiosa la reazione del sindaco di Agrigento, Lillo Firetto: “La caratteristica marna bianca di un tratto di costa tra i più suggestivi della Sicilia imbrattata da qualche imbecille. Non si riesce a comprendere il senso di un simile gesto. Ci costituiremo parte civile contro il responsabile o i responsabili del danno e auspichiamo che siano puniti in modo esemplare affinché a nessun altro venga in mente di reiterare un simile gesto. Punta Bianca offre uno dei paesaggi costieri più belli al mondo. Per questa ragione deve essere tutelata istituendo la riserva naturale per preservarne bellezza ed ecosistema”.