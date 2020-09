“Nuovo caso positivo di Covid-19 a Corleone. Per ovvi motivi di privacy non è possibile fornire alcun elemento che possa far risalire all’identità della persona colpita. Il soggetto si trova in isolamento presso il proprio domicilio e sono state attivate tutte le procedure da parte dell’Asp per risalire ai contatti degli ultimi giorni. La situazione è monitorata con attenzione e qualunque comunicazione necessaria sarà fornita attraverso i canali istituzionali del Comune. Con l’occasione si raccomanda l’uso della mascherina nei luoghi chiusi e in quelli aperti in cui non sia possibile mantenere la distanza di un metro; di igienizzare spesso le mani; di evitare assembramenti”. Lo comunica la pagina Fb del Comune di Corleone.